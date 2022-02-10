Хабаровск, , 18:06 — REGNUM Предприятиям Хабаровского края, благодаря нацпроекту «Производительность труда», стали доступны возможности учебной производственной площадки «Фабрика процессов», созданной по стандартам Федерального центра компетенций (ФЦК). Успехи в обучении уже делают международный аэропорт Хабаровска, Амурский судостроительный завод, Дальэнергомаш, Хабаровский судостроительный завод, а также Вагоноремонтный завод, расположенный в городе Комсомольск-на-Амуре. Подробности сообщает сайт производительность.рф.

Обучение на «Фабрике процессов» помогает понять, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства и в дальнейшем повысить производительность труда на всем предприятии. Задача команды найти и сократить потери, снизить время протекания процесса и выровнять загрузку операторов так, чтоб заказчик получил качественную деталь в срок.

«Открытие «Фабрики процессов» в Хабаровске — один из важнейших этапов реализации национального проекта «Производительность труда». Эксперты ФЦК проверили подготовку тренеров учебной площадки, поучаствовали в сборке деталей и высоко оценили уровень проведения обучения.

Прохождение обучения помогает рабочей группе быстрее вовлечься в процесс, сформировать бережливое мышление, понять, как правильно применять инструменты бережливого производства для выявления потерь на реальном примере.

Полученные знания значительно облегчают работу в группе, общение строится на одном языке, что повышает качество реализации нацпроекта», — пояснил руководитель проекта ФЦК Александр Сутурин.

«Фабрика процессов» в Хабаровске создана на базе регионального центра компетенций. Это первая на Дальнем Востоке Фабрика с расширенным функционалом, где помимо совершенствования производственных процессов можно обучиться бережливым технологиям в офисной деятельности.

«Это по-настоящему новый ресурс на территории Хабаровского края. Открывая «Фабрику процессов», мы предлагаем простое решение — использовать возможности повышения производительности труда, использовать лучшие практики, наработанные методы бережливого производства. Обращаюсь к руководителям компаний использовать этот ресурс», — заявил министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников.

Как сообщало ИА REGNUM, компании — участники нацпроекта «Производительность труда» получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции.

На каждом предприятии создается производственный поток-образец и формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы. Инструментам бережливого производства будут обучены 79,5 тыс. сотрудников компаний.

По стандартам ФЦК создано более 60 Фабрик по всей стране. Навыкам бережливого производства на них обучено более 10 тысяч человек. Этот продукт уникален и основан на большом практическом опыте реализации проектов по повышению эффективности предприятий и различных организаций.