Москва, 10 февраля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Российская модель Алёна Шишкова выступила с опровержением информации о её любовных отношениях с несовершеннолетним молодым человеком. Информацию об этом предоставило издание StarHit 10 февраля.

Скриншот YouTube Алёна Шишкова

В интернете девушке приписывают любовные отношения с 17-летним Владом Тюльпановым, являющимся родным братом блога Миланы Тюльпаной. Однако теперь модель заявила, что слухи об этом романе являются ложью.

Напомним, что Алёна Шишкова продолжительное время встречалась с рэпером Тимати (Тимур Юнусов). В 2014 году у пары родилась дочь.