Красногорск, , 18:07 — REGNUM Ежегодно смертность на дорогах Подмосковья снижается на 10%. Об этом 10 февраля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Магистраль Marcus Wöckel

По словам главы региона такой показатель удается удерживать уже на протяжении последних пяти лет.

«Если посчитать в абсолютных цифрах, то в сумме за эти годы — почти 1000 спасенных жизней. Такие показатели — результат строительства новых дорог, их ремонта, расширения и обустройства», — написал Воробьев.

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