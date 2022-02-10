Красногорск, 10 февраля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Ежегодно смертность на дорогах Подмосковья снижается на 10%. Об этом 10 февраля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Marcus Wöckel Магистраль

По словам главы региона такой показатель удается удерживать уже на протяжении последних пяти лет.

«Если посчитать в абсолютных цифрах, то в сумме за эти годы — почти 1000 спасенных жизней. Такие показатели — результат строительства новых дорог, их ремонта, расширения и обустройства», — написал Воробьев.