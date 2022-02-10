Москва, , 18:04 — REGNUM Жизнь в Казахстане вернулась в стабильное русло. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«ОДКБ убедительно продемонстрировала способность эффективность реагировать на возникающие угрозы, оперативно задействовать миротворческие силы для защиты безопасности и интересов государств-участников», — заявил Путин.

«Сейчас Касым-Жомарт Кемелевич делает всё, чтобы обстановка окончательно нормализовалась. Мы видим, что жизнь в Казахстане вернулась в стабильное, спокойное русло. В обществе всецело поддерживают курс руководства страны на решение масштабных задач. И мы со своей стороны, Россия, будем делать всё для того, чтобы поддержать президента Казахстана», — указал он.