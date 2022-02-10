Лондон, 10 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Британский музыкант Стинг продал каталог своей музыки компании Universal Music Publishing Group (UMPG), сообщает 10 февраля Reuters.

Yancho Sabev Стинг на концерте

В рамках сделки певец передал права на все сольные работы, а также на песни, созданные вместе с группой The Police.

Компания UMPG, издательское подразделение Universal Music Group (UMG), не раскрыла финансовые детали контракта.

Ранее Кристин Макви из британо-американской рок-группы Fleetwood Mac, написавшая такие хиты, как Little Lies и Don't Stop, продала свой каталог композиций британской дизайнерской студии Hipgnosis, специализирующейся на разработке обложек музыкальных альбомов.