Ташкент, , 18:01 — REGNUM Серия безответственных заявлений белорусского президента Александра Лукашенко никак не соответствует достигнутым совместными усилиями обеих стран духу и уровню межгосударственных отношений, сообщают Nuz. uz со ссылкой на источник в официальных кругах.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев в государственной резиденции «Заславль». Белоруссия President.gov.by

«Было бы разумным уважаемому Александру Григорьевичу заняться, прежде всего, своими непростыми внутренними и внешними проблемами, которые сегодня, как представляется, загнаны вглубь, но они, к сожалению, не исчезли», — цитирует издание слова источника.

Источник подчеркивает, что в этой ситуации «не стоило бы пытаться позиционировать себя в качестве ведущего эксперта по предотвращению «цветных революций», давать оценку ситуации в других странах и комментировать их внешнюю политику».

«Узбекистан как независимое суверенное государство имеет четкое видение своего будущего и, исходя исключительно из интересов народа и государства, будет продолжать идти по пути собственной национальной стратегии развития», — говорится в публикации.

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