11 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

4 февраля 2022 года парламент Черногории отозвал доверие у правительства Здравко Кривокапича. Он был свергнут партией, с которой пришел к власти 4 декабря 2020 года. В краткосрочной перспективе правительство меньшинства кажется наиболее вероятным вариантом выхода из кризиса.

Бела Ковач, , 07:22 — REGNUM 4 февраля 2022 года парламент Черногории отозвал доверие у правительства Здравко Кривокапича. Он был свергнут партией, с которой пришел к власти 4 декабря 2020 года. В краткосрочной перспективе правительство меньшинства кажется наиболее вероятным вариантом выхода из кризиса.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

«Включение» Гражданского движения «Единое действие за реформы» (URA PP), которое определяло себя как неолиберально-зеленую партию, было в то время вынужденным решением, поскольку никак не вписывалось в объединенные партии. Несмотря на это, кабинет Кривокапича не мог рассчитывать на комфортное большинство в парламенте. Даже при поддержке URA всего на один мандат она смогла набрать больше, чем оппозиция, самой сильной партией которой является Демократическая партия демократов (ДПС), находящаяся в оппозиции уже 30 лет.

«Падение правительства не было неожиданным. Скорее его формирование было полным чудом, так как важнейшим общим знаменателем для парламентского большинства избирательных коалиций десятков мелких партий стало поражение ДПС и ее президента Мило Джукановича, нынешнего главы государства».

Однако самый сильный из них, Демократический фронт (ДФ), преследовал иную цель. Несколько приукрасив, он хотел приблизить Черногорию к Сербии. С другой стороны, более мелкие партии, столкнувшиеся с ним, в основном жаждали денег и жирной работы, потому что они не могли удовлетворить этот аппетит в течение длительного периода правления ДПС. Однако это была скромная основа для успешного сотрудничества.

Здравко Кривокапич Vlada Crne Gore / Government of Montenegro

«Правительство начало с недостатками и в других отношениях. Только после выборов на Западе поняли, что имело в виду руководство сербского, косвенно пророссийского ДФ, члена НАТО Черногории, поэтому США уже вмешались напрямую в процесс формирования правительства».

В результате ДФ не получил министерских постов. Поэтому за чуть более чем год существования недовольный ДФ постоянно нападает на правительство. Он бойкотировал парламент, но его случайные появления помогли кабинету Кривокапича проголосовать за, возможно, законный закон.

Так было с принятым в предыдущем цикле законом о свободе вероисповедания, в который были внесены поправки, направленные на то, чтобы поставить монополию Сербской православной церкви (СПЦ), игравшей более активную роль в избирательной кампании, в ущерб Черногории. По мнению оппозиции, настойчивый спикер Алекса Бечич, изгнанный 7 февраля, также был избран в СПЦ премьер-министром и некоторыми членами правительства.

Алекса Бечич Skupstina.me

«Кривокапич назвал членов своего правительства апостолами в соответствии с возложенной на них задачей «спасения народа».

Он обещал не что иное, как искоренение коррупции, организованной преступности, кумовства; восстановление экономики, проданной ДПС; повышение уровня жизни и тому подобные блага. Из этого была реализована только «прелюдия». Месть, разборки с кадрами прежнего режима, от высших до низших.

Это было особенно поразительно в случае с министром образования, который срочно хотел депортироваться из Черногории в великую Сербию, теперь именуемую «сербским миром». Он предпринял сознательную попытку подавить национальную идентичность Черногории в школах. За это уволил сотни директоров и учителей. Министр обороны также «эффективно» подорвал доверие союзников по НАТО к Черногории, например, с помощью своих методов подбора кадров.

«Однако суверенная часть населения, считавшая себя прежде всего черногорцами и лишь во вторую очередь православными и сербами, не могла быть сломлена».

Свидетельством тому стал массовый протест в исторической столице Цетинье против инаугурации митрополита СПЦ 5 сентября. Как это было выявлено на последних годичных муниципальных выборах, ДПС также существенно не ослабла. Мило Джуканович остается популярным политиком. Правительство только перешло от восстановления экономики страны к сокращению остальных. По мнению оппозиции, планировалось ликвидировать отечественные промышленные мощности, и в частности передать их сербским компаниям в сфере энергетики. Он запустил программу «Европа сейчас», чтобы ослабить общественные настроения, рост безработицы и рост стоимости жизни, что, по мнению Брюсселя, привело к росту долга страны.

«Что касается организованной преступности, коррупции и партийной занятости, то здесь ничего не изменилось. Криминальные структуры развивались еще при однопартийной системе и не только выжили, но и создали сеть на Балканах и по всей Европе, и за ее пределами, которая теперь стала практически независимой от политики».

Когда было сформировано правительство Кривокапича, Вашингтон увидел в участии президента УРА Дритана Абазовича, политика албанского происхождения, гарантию того, что Черногория будет придерживаться западной ориентации. Абазович был назначен заместителем премьер-министра, отвечающим за надзор за службами безопасности, но за последние 14 месяцев было несколько признаков того, что он на самом деле не имел представления о том, как они будут работать.

Дритан Абазович OSCE Parliamentary Assembly

«Что дальше? URA начала переговоры о формировании правительства меньшинства. Пока без ДПС, с привлечением партий албанского и боснийского меньшинств».

Мило Джуканович от имени ДПС заверил будущее правительство меньшинства в своей поддержке, но подчеркнул, что это не решение проблем страны. Не вызывает сомнений то, что стабильное большинство не может быть достигнуто без участия ДПС. Объявление новых выборов — лишь вопрос времени. Сербские дружественные стороны уже готовятся к этому. На онлайн-совещании, проведенном одновременно с вотумом недоверия, правительство, которое было фактически единственным администратором, приняло поправку к закону о гражданстве, которая позволит упростить и дать право десяткам тысяч сербов, проживающих за границей, голосовать.

Дружественная сербам оппозиция не смогла захватить власть без помощи Сербии и согласия Москвы на заднем плане. Прозападная оппозиция также не смогла лишить ее Запада, тем более без поддержки США.

«Борьба внутри Черногории не может быть решена. Задержанные уже призывают своих верующих к бунту».

В тени российско-украинского конфликта, превращения Китая в сверхдержаву Черногории сейчас уделяется мало внимания, хотя ее значение намного превышает ее масштабы. На карту поставлен контроль над восточной Адриатикой. Вашингтон и/или Москва могут предотвратить отсутствие запала, который зажжет все Балканы.