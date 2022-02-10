Йошкар-Ола, 10 февраля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле в результате ДТП в одном из дворов погибла 80-летняя женщина. Об этом сообщает в своем telegram-канале Госавтоинспекция региона.

Пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл Колея около дома в Йошкар-Оле

Днем 10 февраля во дворе одного из домов по улице Строителей 61-летний водитель автомобиля ГАЗ-322 132 задним ходом совершил наезд на 80-летнюю женщину, которая, по предварительным данным находилась позади транспортного средства.

«Предварительно установлено, что водитель, управляя автомашиной, при движении по глубокой колее, в сложных дорожных условиях забуксовал», — отмечается в сообщении. Для того, чтобы выехать, водитель совершал поступательные движения, используя передний и задний ход.

В результате наезда женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована. В течение нескольких часов она скончалась в больнице.

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Зеленодольске водитель автомобиля «Форд» при движении задним ходом совершил наезд на 77-летнюю местную жительницу, стоявшую сзади машины. В результате пенсионерку с множественными ушибами госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы. В СМИ сообщается, что водитель дважды переехал женщину.

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