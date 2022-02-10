Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Внутренняя трудовая миграция за 2021 год увеличилась в Санкт-Петербурге на 3,2%, что превысило показатели 2020 года. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Международного форума труда.

Пассажиры на Московском вокзале Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

В среднем за год на работу в Петербурге за год приезжает 85 тыс. человек из других регионов РФ. При этом такая статистика не отвечает реальному кадровому запросу, существующему на сегодняшний день. За прошедший год городская служба занятости зарегистрировала 108,6 тыс. вакансий от работодателей. Рабочие специальности занимают две трети от этого количества, однако соискатели их рассматривают неохотно.

Чаще всего внутренние трудовые мигранты выбирали такие сферы, как торговля, ремонт автотранспортных средств, финансы, страхование и администрирование. Там задействовано 42,5% жителей России, приехавших на заработки в Петербург. Наименее популярны среди внутренних трудовых мигрантов образовательные и медицинские учреждения, общепит и гостиничный сервис — в этих секторах работают 3% и менее приехавших в Петербург. Стоит отметить, что ранее именно эти сферы были востребованы у приехавших.

Наблюдается и маятниковая миграция, которая заключается в том, что в Петербург приезжают и уезжают жители близлежащих регионов. Аналитики установили, что за 2021 год она выросла на 8,5%. Стоит отметить, что такие трудовые мигранты выбирают иные сферы, чаще всего не требующие опыта.

О недостаточном количестве ресурсов для покрытия существующего дефицита кадров сообщал и председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. При этом, приводя данные семилетнего прогноза, он отметил, что средний темп прироста потребности в персонале составит примерно 1,5%.

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