10 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Савельев, , 18:28 — REGNUM Январские события 2022 г. в Казахстане произошли на фоне усиления исламского фактора на Кавказе, в Центральной, Южной и Западной Азии. Военные успехи Азербайджана и Турции в осенней войне 2020 г., победоносное возвращение к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после ухода из этой страны американских войск и войск их союзников в 2021 г. показали возможность решения международных и внутренних проблем силовым путем и не могли не воодушевить радикально настроенные круги в странах региона.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Опасения разрастания и интернационализации гражданского конфликта в Казахстане и риск его переноса на территории сопредельных стран, включая Россию, побудили ОДКБ к молниеносной реакции и вводу миротворцев. Хотя изначальные причины конфликта носят социально-экономический и внутриполитический характер, обострить его в собственных интересах были готовы иностранные экстремистские группировки. Об этом открыто заявлял президент Касым Токаев, говорили об этом и представители ОДКБ, политкорректно не указывая конкретные страны, а указывая на международные террористические группировки.

Учения ОДКБ Mil.ru

Показателен сам факт задержания в Алма-Ате гражданина Киргизии, государства-члена ОДКБ, которое долго колебалось в вопросе отправки своих миротворцев в Казахстан. Заслуживает пристального внимания реакция других стран, особенно причисляющих себя к «тюркскому миру», в первую очередь, самой Турции и ее союзника — Азербайджана. В местных СМИ открыто выражалось недовольство миротворческой операцией ОДКБ, высказывались опасения по поводу перспективы усиления позиций России в Казахстане и в регионе в целом, его дистанцирования от пантюркизма и османизма. Говорилось даже, что Россия, как бывшая империя и ведущий участник ОДКБ, намерена оккупировать и аннексировать Казахстан в ущерб «тюркскому миру». Включение не только Казахстана, но и других республик постсоветского пространства, в том числе регионы самой России, в «тюркский мир», карту которого не так давно демонстрировал президент Турции Эрдоган, объективно воодушевляет радикальные пантюркистские и русофобские силы. На фоне таких пропагандистских установок нельзя исключать участия в казахстанских событиях, в первую очередь, на юге страны, радикальных исламистов.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При развитии любого кризиса (кризис в Казахстане не закончен, он приобрел другие, более цивилизованные формы) существует объективный закон: на смену менее радикальным формам политической борьбы приходят более радикальные. Светские исламисты и пантюркисты по мере роста своих амбиций и продвижения своих интересов рискуют сами быть вытесненными силами из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Понимание этих рисков привело Россию осознать необходимость жесткой реакции и поддержки законной власти Казахстана, а также впервые задействовать механизмы ОДКБ. Только это предотвратило дальнейшую эскалацию и интернационализацию гражданского конфликта в Казахстане.

Многолетняя вязкая и лицемерная политика Нурсултана Назарбаева позволила западному спекулятивному капиталу под видом инвестиций захватить контроль над ведущими отраслями сырьевой экономики Казахстана. Скрытая, а зачастую и откровенная русофобия, которую он насаждал в республике, стимулировала развитие казахского этнического национализма. Он не только ослабляет государственный организм, но и приводит к поиску своих реальных или мифических корней в самых радикальных вариантах. Стремление части населения Казахстана отказаться от светского характера государственности, стать частью «тюркского мира» является защитной реакцией на обеднение и потерю опоры на Россию. Это результат политики Назарбаева, который под лозунгами интеграции вел откровенно компрадорскую и русофобскую политику при полном попустительстве со стороны Москвы.

Банкнота с портретом президента Назарбаева Национальный банк Республики Казахстан

Президент Касым Токаев стоит сразу перед несколькими серьезными вызовами. Ему необходимо умиротворить юго-запад страны, где продолжаются социальные протесты; вывести страну из-под контроля западного спекулятивного капитала; реформировать работу правоохранителей и спецслужб, чтобы если не победить, то ослабить процветающую коррупцию; наладить конструктивное взаимодействие с Китаем, против избыточного влияния которого в Казахстане проходили многотысячные демонстрации: ограничить свое участие в организации тюркских государств как представляющей попытку «размыть» его суверенитет; отказаться от лицемерной русофобской политики своего предшественника и добиться максимального согласия с Россией на всех уровнях — от гражданского до экономического и военно-политического.

Намерения и возможности Касыма Токаева пока неизвестны. Однако возможная «украинизация» ситуации в Казахстане, с которым наша страна имеет фактически открытую границу протяженностью более 7,5 тыс. километров, должна побудить российское руководство более серьезно и внимательно заниматься постсоветским пространством.