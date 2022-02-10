Москва, , 17:54 — REGNUM Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» для лиц старше 60 лет. Соответствующие данные размещены в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Вакцина «ЭпиВакКорона» Gov39.ru

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Согласно документу, участие в открытом исследовании безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины примут участие 300 добровольцев в возрасте старше 60 лет.

Напомним, ранее на неделе Минздрав России выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» среди детей.