Вашингтон, 10 февраля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Американский хип-хоп музыкант Bones (Элмо Кеннеди О’Коннор) показал футболку с изображением столицы России. Соответсвующий пост появился на странице артиста в Instagram вечером 9 февраля.

Скриншот YouTube Bones

https://www.instagram.com/p/CZxSQBcPNRh/

Известно, что Bones является большим поклонником России, периодически делая отсылки к стране в своём творчестве. Так, на обложке выпущенного в 2021 году альбома музыканта имеется надпись на русском языке.

Напомним, что Bones посетит Россию 20 марта 2022 года. Рэпер даст эксклюзивный концерт в московском клубе Adrenaline Stadium.