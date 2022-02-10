Санкт-Петербург, 10 февраля 2022, 18:03 — REGNUM В Ленинградской области предлагают разрешить круглогодичный отстрел волков из-за участившихся случаев появление этих хищников в населенных пунктах. С соответствующим предложением 10 февраля к председателю комитета по животному миру Геннадию Колготину обратился депутат регионального Законодательного собрания Андрей Гардашников.

Волк
Волк
Pixabay.com

По мнению парламентария, охотникам также нужно выплачивать поощрение за добычу хищника, как это делается в Коми и Вологодской области, где за убитого волка выплачивают 20 тыс. рублей, а также выдается лицензия за одного убитого волка — на добычу кабана, за двух — на лося.

Отметим, за прошлую неделю в Ленобласти было добыто 11 волков. Всего в текущем сезоне в рамках любительской и спортивной охоты (с 1 августа 2021 года) добыто 118 волков. Как отметили в комитете по животному миру, в этом году участились сообщения от жителей региона о выходе волков в населенные пункты, однако при детальной проверке сообщений выяснялось, что это были беспризорные собаки.

Добавим, что популяция волка в Ленобласти — стабильна. По данным учетов, в лесах региона обитает порядка 450−600 волков. Резких всплесков численности не зафиксировано.

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