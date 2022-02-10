Санкт-Петербург, 10 февраля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Ленинградской области предлагают разрешить круглогодичный отстрел волков из-за участившихся случаев появление этих хищников в населенных пунктах. С соответствующим предложением 10 февраля к председателю комитета по животному миру Геннадию Колготину обратился депутат регионального Законодательного собрания Андрей Гардашников.

Pixabay.com Волк

По мнению парламентария, охотникам также нужно выплачивать поощрение за добычу хищника, как это делается в Коми и Вологодской области, где за убитого волка выплачивают 20 тыс. рублей, а также выдается лицензия за одного убитого волка — на добычу кабана, за двух — на лося.

Отметим, за прошлую неделю в Ленобласти было добыто 11 волков. Всего в текущем сезоне в рамках любительской и спортивной охоты (с 1 августа 2021 года) добыто 118 волков. Как отметили в комитете по животному миру, в этом году участились сообщения от жителей региона о выходе волков в населенные пункты, однако при детальной проверке сообщений выяснялось, что это были беспризорные собаки.

Добавим, что популяция волка в Ленобласти — стабильна. По данным учетов, в лесах региона обитает порядка 450−600 волков. Резких всплесков численности не зафиксировано.

Читайте также: В Новгородской области сообщили о нападении волков на людей и животных

Читайте также: В Архангельской области отстрелили 130 волков

Читайте также: В посёлке Костромской области волки начали угрожать безопасности людей