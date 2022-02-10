10 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 21:00 — REGNUM 10 февраля состоялось торжественное открытие после масштабной реконструкции питьевого зала Нарзанной галереи в Кисловодске.

Нарзанная галерея в национальном парке «Кисловодский» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Нарзанная галерея в национальном парке «Кисловодский» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Нарзанная галерея в национальном парке «Кисловодский» Денис Абрамов © ИА REGNUM Нарзанная галерея в национальном парке «Кисловодский» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Нарзанная галерея в национальном парке «Кисловодский» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Нарзанная галерея в национальном парке «Кисловодский» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Капитальный ремонт галереи начался 1 октября 2021 года и продолжался четыре месяца. Работы выполнены за счет средств федерального бюджета, сумма финансирования работ составила 58 миллионов рублей. В ходе реконструкции был выполнен ремонт фасадов, питьевого зала, административных помещений и ремонт инженерных сетей. Работы также коснулись каптажа и административного блока.

Фрагменты фасадного блока заменят с наступлением плюсовой температуры Денис Абрамов © ИА REGNUM

Реконструкция фасадов Нарзанной галереи Денис Абрамов © ИА REGNUM Реконструкция Нарзанной галереи завершена не до конца Денис Абрамов © ИА REGNUM

Из-за технологических особенностей фрагменты фасадного блока будут заменены лишь при наступлении стабильной плюсовой температуры.

Нарзанная галерея в национальном парке «Кисловодский» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Питьевой зал Нарзанной галереи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сульфатный тёплый нарзан Денис Абрамов © ИА REGNUM

Доломитный тёплый нарзан Денис Абрамов © ИА REGNUM Питьевой зал Нарзанной галереи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Питьевой зал Нарзанной галереи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Питьевой зал Нарзанной галереи Денис Абрамов © ИА REGNUM Питьевой зал Нарзанной галереи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Дегустация нарзана Денис Абрамов © ИА REGNUM

Питьевой зал Нарзанной галереи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Нарзанная галерея в национальном парке «Кисловодский» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Открыли Нарзанную галерею театрализованным этюдом, который зрителям показали актёры театра миниатюр Лейлы Голицыной.

Визит-центр национального парка «Кисловодский» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Визит-центр национального парка «Кисловодский» Денис Абрамов © ИА REGNUM Визит-центр национального парка «Кисловодский» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Визит-центр национального парка «Кисловодский» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Визит-центр национального парка «Кисловодский» Денис Абрамов © ИА REGNUM Визит-центр национального парка «Кисловодский» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Нарзанная галерея — объект культурного наследия федерального значения. Первый каптаж, созданный вокруг источника Нарзан, был построен в 1823 году и представлял собой деревянный колодец с оградой вокруг. Каптаж просуществовал около 30 лет. Сама Нарзанная галерея была построена в 1848—1853 годах по проекту английского архитектора Самуила Ивановича Уптона.