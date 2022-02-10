Ханты-Мансийск, 10 февраля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Югре завершено расследование уголовного дела по факту возгорания на Имилорском месторождении, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным следствия мастер по подземному ремонту скважин, руководивший ремонтной бригадой и отвечавший за безопасность работников, 24 февраля 2021 года, находясь на площадке одной из скважин Имилорского месторождения, не проконтролировал правильность и порядок герметизации устья скважины, из которой произошло несколько аварийных выбросов нефтяной эмульсии. После начала интенсивного выхода нефти тот же мастер не обеспечил остановку работ и эвакуацию рабочих на безопасное расстояние.

В результате ненадлежащего исполнения мастером своих обязанностей, оператор подземного ремонта скважин не покинул опасную зону воспламенения паро-газовоздушной смеси и скончался на месте происшествия.

Руководитель бригады по ремонту скважин обвиняется по ч.2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В ходе следствия он признал вину и раскаялся, отмечают в СУ СКР по ХМАО. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовском районе Югры выясняются причины гибели бульдозериста 9 февраля 2022 года на Самотлорском месторождении.