10 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Зоя Емельянова, , 18:35 — REGNUM Социальные сети взорвало очередное проявление знания географии представителями западной дипломатии.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщил «Коммерсантъ», в ходе закрытой части переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москве последняя заявила о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. Глава российского МИДа ответил, что российские военнослужащие находятся на территории своей страны и ничего не нарушают.

«Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» — цитирует издание вопрос Лаврова, обращённый к британской коллеге.

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — заявила Трасс. «Поправила» начальницу посол Великобритании в РФ Дебора Боннерт, подсказавшая, что Воронежская и Ростовская область действительно являются российскими регионами.

«Ой держите меня семеро! И был бы ещё веселей, если бы идиотизм этих людей не приводил бы мир к катастрофе», — комментирует Татьяна Ч.

Лиз Трасс Tom Witham

«Хуже Псаки», — считает Инна Ш.

«Она хорошо выучила несколько фраз и будет их повторять, что видно было на пресс-конференции, т. е. договариваться с нами никто не собирался, т. к. эта особь не способна к самостоятельному мышлению», — уверена Елена К.

«Неужели это правда?» — недоумевает Вячеслав Т.

«Глазам своим не верю, я в шоке. Ну как же так, быть такой тупой на таком посту. Хотя о чём я, там почти все такие», — добавил тот же пользователь.

«В следующий раз будет гостем «Камеди Клаб», — предложил Андрей Л.

«Как они вообще до взрослой жизни доживают…» — написал Эрик А.

«Я смотрю, «деградация элит», если это не целенаправленное нагнетание напряженности с их стороны, не просто ускоряется на Западе с каждым днем, а просто таки ежесекундно рвутся миллионы нейронных связей в их тупых башках…» — написал Alex S.

«В ответ надо поставить под сомнение суверенитет Великобритании над Шотландией и Северной Ирландией», — предложил Дмитрий М.

«Если это правда, а не фейк, то деградация английской элиты приказала долго жить. Впрочем, как и политический вес островного государства», — написал Виктор Б.

«Гашек вспоминается всё чаще. Там книга тоже с шуточек про эрцгерцога начиналась», — комментирует Ник Ш.

«Черчилль и Тэтчер переворачиваются в гробах…» — пишет Дмитрий Е.

Маргарет Хильда Тэтчер White House Photo Office

«Английская дипломатия превратилась в американскую. Нет слов. Если сейчас откопать английских дипломатов из могил, у каждого кисть руки будет лежать на черепе…» — комментирует Сергей К.

«А о нашествии монгол вопрос не поднимали?», — иронизирует Павел К.

«Лавров быстро ставит на место «знатока географии». Очевидно, дама карты не смотрит географические», — написала Станислава С.

«Два дебила — это сила», — заключил Илья Е.