Курск, 10 февраля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Председателя комитета по управлению имуществом Курской области Игоря Куцака с 10 февраля освободили от должности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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С 11 февраля исполнение обязанностей председателя комитета возложено на заместителя председателя регионального комитета по управлению имуществом Дмитрия Савина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Игорь Куцак назначен мэром города Курска. Он прошёл конкурс и получил поддержку большинства депутатов горсобрания. С 2019 года до конца 2021 года главой города Курска был Виктор Карамышев, который, наоборот, ушёл в областную администрацию и был назначен заместителем губернатора.