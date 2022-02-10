София, 10 февраля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Сотрудники таможенного управления международного аэропорта Софии задержали багаж, в котором находилось более двух килограмм сильнодействующих наркотических веществ. Об этом 10 февраля сообщает болгарская газета «Факты».

Пресс-служба УМВД по Брянской области Запрещенные вещества, изъятые полицией

Согласно официальной информации, незаконный груз был обнаружен в чемодане гражданина Бразилии, прибывшего в столицу Болгарии рейсом катарской авиакомпании. При этом владелец чемодана не смог объяснить происхождение указанного товара.

В настоящее время перевозчик находится в камере следственного изолятора, ему предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков. По болгарским законам он может получить до 15 лет лишения свободы.