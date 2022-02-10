Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Команда покойного рэпера King Von (Дэйвон Дакуан Беннетт) опубликовала анимационное видео на его недавнюю песню с 21 Savage (Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф). Выход ролика состоялся на YouTube-канале King Von вечером 9 февраля.

King Von Скриншот YouTube

Персонажи видео демонстрируют свой яркий образ жизни: от времяпрепровождения в компании девушек до побега от полиции. Ожидается, что этот трек войдёт в посмертный альбом King Von, выход которого запланирован на 4 марта 2022 года.

Напомним, что King Von скончался в результате вооружённого нападения 6 ноября 2020 года. Музыканту было 26 лет.

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