Вашингтон, 10 февраля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Команда покойного рэпера King Von (Дэйвон Дакуан Беннетт) опубликовала анимационное видео на его недавнюю песню с 21 Savage (Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф). Выход ролика состоялся на YouTube-канале King Von вечером 9 февраля.

Скриншот YouTube King Von

Персонажи видео демонстрируют свой яркий образ жизни: от времяпрепровождения в компании девушек до побега от полиции. Ожидается, что этот трек войдёт в посмертный альбом King Von, выход которого запланирован на 4 марта 2022 года.

Напомним, что King Von скончался в результате вооружённого нападения 6 ноября 2020 года. Музыканту было 26 лет.