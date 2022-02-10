Архангельск, 10 февраля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. С начала года в Архангельской области отстрелили 130 волков, более 20 из них — вблизи областного центра, сообщает региональное правительство.

Голова волка

«За добычу двух волков охотник может получить разрешение на добычу одного взрослого лося или одного лося в возрасте до года. Также охотникам, добывшим волка, из областного бюджета выплачивается вознаграждение: за добычу самки волка — 15 000 рублей, за добычу самца волка — 12 000 рублей», — напомнил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Игорь Мураев.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе несколько жителей Архангельска сообщили о встрече с волком в черте города.