Самара, , 17:48 — REGNUM Более 260 км дорог намерены привести в нормативное состояние в текущем 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Ремонт дорог Управление пресс-службы правительства Тульской области

Сообщается, что Самарская область вошла в число тех регионов, которые исполнили все годовые плановые показатели федерального проекта «Безопасные качественные дороги», многие обязательства регион выполнил досрочно.

Так, в прошлом году было отремонтировано 115 участков автотрасс общей протяженностью 429 км, включая три капиталоемких. На год раньше срока был сдан мост через реку Сок, досрочно завершена реконструкция автодороги Тольятти-Ягодное, открыто движение на втором этапе мостового перехода «Фрунзенский».

Отмечается, что в 2022 году в регионе продолжат реконструировать две сложные развязки: ул. Ново-Садовая в Самаре и дорога Кинель-Богатое-Борское.Помимо этого, в текущем году в области намерены начать реализацию проекта, который долго откладывался: возведение магистрали Центральная.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году предусмотрены работы на 55 объектах. В нормативное состояние планируется привести свыше 260 км автодорог, 21 искусственное сооружение.

В рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» в нормативное состояние планируется привести еще 19 км автотрасс.