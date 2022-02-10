Москва, , 17:37 — REGNUM Британский министр иностранных дел Элизабет Трасс, подняв на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос о том, в каких границах Россия имеет право размещать свои войска, показала свою неосведомлённость, пишет 10 февраля «Коммерсантъ».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На закрытой части переговоров Трасс заявила Лаврову, что российские войска нужно отвести от границы с Украиной, на что дипломат ответил: войска на своей территории, на своей же территории проходят манёвры, не нарушая ничьего суверенитета.

Поскольку Трасс стояла на своём, Лавров спросил её, признаёт ли она «суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями»? На это Трасс ответила, как отмечается, по незнанию: «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами».

На помощь главе британской дипломатии пришла её соотечественница Дебора Боннерт: британский посол в РФ объяснила Трасс, что Воронежская и Ростовская область — территории России.

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