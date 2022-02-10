Астрахань, , 17:36 — REGNUM В Астраханской области открыли ещё четыре амбулаторных центра для пациентов с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из-за роста заболеваемости ОРВИ увеличилась нагрузка на поликлиники учреждения. Для разгрузки медучреждений открыты четыре дополнительных амбулаторных ковидных центра, где оказывают помощь пациентам с симптомами ОРВИ, установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, а также из групп риска заражения COVID-19.

9 февраля открыт амбулаторный ковидный центр на базе Черноярской районной больницы. 10 февраля открыт амбулаторный ковидный центр на базе отделения неврологии Городской клинической больницы № 2 имени братьев Губиных. С 11 февраля начнут работу центры в Наримановской и Приволжской районных больницах. Все четыре центра будут принимать пациентов с 08:00 до 24:00.