Мурино, Ленинградская область, 10 февраля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Полицейские Ленинградской области поощрят охранника жилого комплекса в городе Мурино, поймавшего серийного вора, который под видом мастера по ремонту лифтов отнимал у беззащитных женщин мобильные телефоны. Добычей злоумышленника стали телефоны на сумму почти 500 тыс. рублей. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Злоумышленник, отнимавший телефоны у пассажирок лифтов

Поймать преступника, за которым правоохранительные органы охотились с декабря 2021 года, удалось днем 5 февраля. Тогда очередная жертва — молодая жительница жилого комплекса на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино — застряла в лифте. В какой-то момент она услышала голос неизвестного мужчины, который представился мастером по ремонту лифтов и попросил подсветить ему, чтобы открыть двери. Однако девушка уже слышала, что в регионе орудует вор, который отнимает дорогостоящие аппараты под таким предлогом. Поэтому она не поверила «ремонтнику», а самостоятельно выбралась из лифта и обратилась к охраннику ЖК.

Тот не растерялся, а сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации и вызвал наряд Росгвардии. Кроме того, не дожидаясь его приезда, охранник самостоятельно пробежал по этажам подъезда новостройки, обнаружил, скрутил «лифтера» и передал росгвардейцам злоумышленника. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции Всеволожского района, где было установлено, что задержанный — именно тот, кого ищут. На его счету ограбления жительниц не только крупных городов Ленобласти, но и Петербурга, где он орудовал в Невском и Выборгском районах. Всего на данный момент известно о 19 похожих преступлениях.

Злоумышленник проникал в шахту лифта многоквартирного дома и, находясь на его крыше, ожидал, когда в лифт сядет молодая женщина. Когда лифт начинал движение, злоумышленник блокировал его и вступал в диалог с пассажиркой под видом диспетчера. Позже неизвестный начинал играть роль мастера по ремонту лифта. Выбирался из шахты этажом выше, приоткрывал двери и просил девушку подсветить ему фонариком мобильного телефона, якобы для того, чтобы полностью разблокировать двери лифта. Когда пассажирка просовывала руку с телефоном в приоткрытые двери, неизвестный забирал телефон и скрывался. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Общая стоимость похищенных телефонов составила почти полмиллиона рублей.

«В результате обыска в автомобиле злоумышленника и в его квартире изъято пять ранее похищенных мобильных телефонов и ключ-трещотка, с помощью которого «лифтер» проникал в шахту лифта. В настоящее время в рамках возбужденных уголовных дел подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — отметили в ведомстве.

Руководство УМВД России по Всеволожскому району планирует поощрить охранника жилого комплекса за активную гражданскую позицию и помощь в задержании рецидивиста.