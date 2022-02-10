Сыктывкар, 10 февраля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В 2022 году в Коми на модернизацию первичного звена здравоохранения выделят 1,2 млрд рублей, сообщает правительство республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

На эти средства для городских и районных больниц предстоит закупить рекордное количество медицинского оборудования — 205 единиц. Среди них — четыре аппарата компьютерной томографии, два флюорографа, маммограф, эндоскопическое оборудование и медицинская «начинка» для двух модульных ФАПов. Кроме того, в больницы городов и районов отправится 72 новых автомобиля — в дополнение к тем 119 новым машинам, которые пополнили автопарк медицинских организаций в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии направят 140 млн рублей на модернизацию здравоохранения.