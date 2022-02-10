10 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 21:00 — REGNUM Более 800 тонн томатов получили аграрии Крыма с начала 2022 года. На крупнейшем тепличном комбинате побывал корреспондент ИА REGNUM — он выяснил, как выращивают «золотые яблоки» на закрытом грунте, чтобы они были на прилавках и столах жителей даже зимой.

Уход за будущим урожаем Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Производство томатов по итогам прошлого года превысило показатели 2020 года. В Республике Крым в 2020 году было собрано 21,9 тыс. тонн томатов в закрытом грунте, в 2021 году — 24,6 тыс. тонн», — отметила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

Только тепличный комбинат в Белогорском районе за год увеличил производство на более чем 40% — до 5335 тонн в 2021 году. Сегодня на предприятии организовано уже 323 рабочих места, в 2021 году максимальная заработная плата овощевода составила 116 800 рублей.

Комплекс заработал в 2020 году. На данный момент уже введены в эксплуатацию две очереди тепличного комбината общей площадью 16 гектаров.

Создание питательного раствора для томатов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Создание питательного раствора для томатов Александр Полегенько © ИА REGNUM Создание питательного раствора для томатов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Создание питательного раствора для томатов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уход за будущим урожаем Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уход за будущим урожаем Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уход за будущим урожаем Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уход за будущим урожаем Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уход за будущим урожаем Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тепличный комплекс в Белогорском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая Александр Полегенько © ИА REGNUM Сбор урожая Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая Александр Полегенько © ИА REGNUM Сбор урожая Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовка продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовка продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовка продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM Фасовка продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовка продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовка продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовка продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Хранилище Александр Полегенько © ИА REGNUM

Хранилище Александр Полегенько © ИА REGNUM

Хранилище Александр Полегенько © ИА REGNUM Хранилище Александр Полегенько © ИА REGNUM