Саратов, , 17:41 — REGNUM В Саратове за первые десять дней февраля выпало 146% от месячной нормы осадков. Только за два дня (9−10 февраля) высота снежного покрова в городе выросла на 11 и 13 см соответственно, сообщает мэрия.

Снегоуборочная техника Дарья Драй © ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков, 11 февраля ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Ночью и утром возможен туман (500−1000 метров), а на дорогах гололедица.

В ночь с 10 на 11 февраля в Саратове продолжится уборка снега и наледи. Автовладельцев предупреждают об эвакуации транспортных средств в случае парковки под запрещающими знаками.

ИА REGNUM напоминает, в конце января высота снежного покрова в Саратове составляла 77 см, при норме в 26 см.

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