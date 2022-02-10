Москва, , 18:46 — REGNUM Российские музыканты Эльдар Джарахов и Стас Костюшкин выпустили видеоклип на недавнюю песню «Просто Друг». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Джарахова 10 февраля.

Блогер Эльдар Джарахов Скриншот видео на YouTube

В клипе музыканты поют о безответной любви. Съёмки видеоработы проходили в Москве.

Напомним, что 25 февраля Эльдар Джарахов представит свой новый альбом «Лёгкий способ бросить любить». В пластинку войдут сольные композиции артиста, а также совместные треки с популярными исполнителями.

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