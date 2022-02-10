Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Популярная американская певица Билли Айлиш и ее брат, музыкальный продюсер Финнеас О'Коннелл были приглашены в Белый дом на встречу с президентом США Джо Байденом в преддверии их концерта в Вашингтоне, сообщается 10 февраля на странице президента в Twitter.

Билли Айлиш Скриншот с YouTube

«Когда я узнал, что мои друзья Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл приехали в город, чтобы провести концерт, я решил пригласить их в Белый дом. Рад видеть вас и вашу семью — а еще я рад, что вы познакомились с Коммандером», — написал Байден, имея в виду свою новую собаку.

Напомним, в октябре минувшего года Билли Айлиш во время выступления в Austin City Limits раскритиковала штат Техас из-за недавнего противоречивого закона об абортах.

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