Афины , , 17:23 — REGNUM Ожидается, что экономика Греции вырастет на 8,5% по итогам 2021 года, на 4,9% в 2022 году и на 3,5% в 2023 году, говорится в отчете Европейской комиссии, опубликованном в четверг, 10 февраля. Таким образом, ЕК пересмотрела в сторону повышения свой предыдущий прогноз темпов роста на 7,1% в 2021 году и немного снизила прогноз на 2022 год (5,2%).

Реальный ВВП Греции вырос на 2,7% (по сравнению с предыдущим кварталом) в третьем квартале 2021 года, что отражает высокие показатели экспорта и значительный вклад частного потребления, сообщила Комиссия, добавив, что заметное восстановление притока туристов летом помогло экономике возместить значительную часть предыдущих потерь из-за негативного воздействия пандемии, в то время как сильно восстановился и промышленный сектор. Ожидается, что недавнее появление «Омикрона» и связанное с этим ужесточение мер сдерживания окажут влияние на рост в последнем квартале 2021 года, но, по прогнозам, его влияние в значительной степени ослабнет в течение первого квартала 2022 года.

В целом ожидается, что реальный ВВП вырастет на 8,5% в 2021 году. По прогнозам, рост в 2022 году будет обеспечиваться за счет инвестиций, подкрепленных стимулом Плана восстановления и устойчивости. Ожидается, что по мере того, как потребительские расходы вернутся к уровню, существовавшему до пандемии, частное потребление также будет поддерживать рост. Кроме того, прогнозируется, что внешняя среда останется благоприятной. Ожидается, что туризм, в частности, продолжит восстанавливать свои прежние потери до тех пор, пока он полностью не вернется к своим допандемическим уровням к концу прогнозируемого горизонта. В целом, реальный ВВП, по прогнозам, вырастет на 4,9% в 2022 году и снизится до 3,5% в 2023 году.

Инфляция потребительских цен, обусловленная, главным образом, ценами на энергоносители, увеличилась в последнем квартале 2021 года. Цены на электроэнергию и топливо достигнут пика в первом квартале 2022 года и снизятся позже в этом году. Ожидается, что высокие энергозатраты впоследствии перейдут на остальные компоненты потребительской корзины. Общая инфляция прогнозируется на уровне 3,1% в 2022 году и 1,1% в 2023 году.

Риски для прогноза остаются повышенными, развитие пандемии представляет собой источник неопределенности, особенно в части въездного туризма. Кроме того, прогноз предполагает лишь ограниченное негативное влияние на производство заметного роста затрат на вводимые ресурсы. С другой стороны, накопленный запас сбережений во время пандемии может способствовать более резкому увеличению частного потребления.