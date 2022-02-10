Симферополь, 10 февраля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Ханский дворец в Бахчисарае вновь открыт для посещения туристами с 10 февраля, пройти на территорию можно через Южные ворота дворцового комплекса, сообщили 10 февраля в министерстве культуры Республики Крым.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае

Как уточнили в минкультуры, на объекте «Графский (светский) корпус» комплекса сооружений «Ханский дворец» параллельно продолжаются противоаварийные работы, их планируется завершить в течение месяца. В апреле, в соответствии с графиком, начнутся работы по реставрации здания.

Как сообщало ИА REGNUM, Бахчисарайский дворец закрыли для посещения 9 февраля на «неопределенный срок» после того, как в стене здания Графского корпуса Ханского дворца образовалась большая трещина. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, при осмотре здания выяснилось, что часть объекта «Графский (светский) корпус» не имеет фундамента.