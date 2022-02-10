10 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 18:37 — REGNUM Решение двух депутатов парламента Словакии надругаться над флагом Украины в ходе заседания, посвящённого рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Явно не от большого ума. Как дети, ей Богу. Ну облили цветную тряпку, и что дальше? Легче стало, что ли?» — обращается Аня Г.

Многие пользователи оказались в шоке от такого поведения политиков в европейском государстве. Граждане отмечают, что не удивились бы такой картине в Верховной раде Украины, но, судя по всему, украинский варварский опыт оказался заразен.

«Когда на государственном уровне происходят такие вещи, это большая печаль. Был бы это детский садик, подготовительная группа, я бы ещё поняла. Но это ведь взрослые люди. Политики современного европейского государства!» — удивляется Анастасия Л.

В Словакии депутат облил водой флаг Украины Цитата из видео «Украинский флаг облили водой в парламенте Словакии» на YouTube

Некоторые комментаторы отмечают, что теперь словацкие политики могут оказаться на скандальном украинском сайте «Миротворец» и попасть под преследование на территории Украины.

«Ну всё, теперь Словакия вся целиком будет внесена в базу данных сайта «Миротворец»! Со всеми её жителями! А если серьёзно, то словаки поставили себя этим некрасивым жестом в один ряд с бандеровцами. Всё-таки это флаг страны, пусть и временно больной, не достоин того, чтобы над ним таким образом надругались», — считает Антон П.

Часть людей полагает, что всё больше и больше европейских стран начинает осознавать, что вся эта антироссийская истерия — лишь маскировка для нацисткой гадины, поднимающей голову на Украине.

«Европейцы всё больше и больше понимают, что Украина воюет исключительно потому, что не хочет дать Донбассу право самостоятельно определить себе удобную языковую политику. То есть её цели в этой войне не гуманистические, а абсолютно нацистские, а значит, и нечего её оплачивать. И уж тем более, давать деньги НАТО, чтобы «Россия не напала», — пишет Егор Л.

Другие же уверены, что такая реакция стала ответом на то, что политикам в Восточной Европе приходится непросто, ведь крупные игроки совершенно не учитывают их интересы.

«Отдельные восточноевропейские страны начали подозревать, что никто с их мнением не собирается считаться. Решили устроить бунт. Ну это вполне логично, особенно учитывая, что хозяева из Западной Европы и США сейчас заняты своими собственными проблемами», — написал Виктор С.

Дебаты в Европарламенте jeffowenphotos

Нашлись и те, кто убеждены, что вскоре маска доброжелательности окончательно спадёт с лиц европейских властей, а украинцы вдруг обнаружат для себя свирепый оскал, направленный в их сторону.

«Скоро и у других европейских стран начнёт терпение сдавать. Эта Украина уже у всех в печёнках сидит, как и бесконечные требования со стороны США, с которыми приходится мириться. Ну не могут люди так долго принимать участие в этом позорном цирке. Когда-то этому будет положен конец», — предрекает Дмитрий К.

Напомним, 9 февраля два депутата парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвящённого рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США. Они вывесили на трибуне полотно, которое затем облили водой.