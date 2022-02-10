Москва, 10 февраля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Москве в ноябре 2021 года доля безналичных платежей составила 87%, сообщил 10 февраля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Безналичная оплата

Он прокомментировал данные МВФ, по которым Россия и Бразилия находятся в лидерах по снижению доли бумажных денег.

«Безналичные способы оплаты товаров и услуг в Москве используют чаще, чем в среднем по России. По данным контрольно-кассовой техники, в Москве за период с января по ноябрь 2021 года доля безналичных платежей составила 86%. По России этот показатель составил за тот же период 68%. Наибольшая доля таких покупок пришлась на ноябрь — москвичи оплатили картами 87% всех покупок. За прошедший год доля оплат наличными практически не изменилась и сохраняется на достаточно низком уровне в 14%», — сказал Ефимов.

Вице-мэр отметил, что тенденцию к переходу от наличных к безналу подчеркивает и более детализированная статистика Центробанка РФ, которая пока доступна только с января по сентябрь 2021 года.

«В соответствии с ней, москвичи за январь-сентябрь совершили 5 млрд транзакций при помощи платежных карт, на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года. За тот же период сократилось на 6,5% количество операций по снятию наличных», — рассказал он.