Саратов, , 17:54 — REGNUM В Саратовской области в текущем году расходы на оказание поддержки населения предусмотрены в размере 23,4 млрд рублей, в том числе 11,6 млрд рублей федеральных средств. Об этом сообщает региональный минфин.

Деньги Vest-news.org

Для получения 20 видов пособий и денежных выплат 11 категориям региональных льготников в соответствии с законодательством учтена ежегодная индексация на прогнозный уровень инфляции.

Общий объем расходов регионального бюджета на выполнение соцобязательств перед населением с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающих граждан составит около 35 млрд рублей.

В областном бюджета на 2022 год доходы спрогнозированы в размере 114,8 млрд рублей, расходы — 123,1 млрд рублей. Дефицит составит 8,3 млрд рубдей.

По итогам прошлого года бюджет Саратовской области исполнен с дефицитом в 2,6 млрд рублей. Доходная и расходная часть составили 144,6 и 147,1 млрд рублей соотвественно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на прием населения по предварительной записи с 10 по 18 февраля перешли учреждения социальной поддержки Саратовской области.

Читайте также: Пособие на погребение исключили из расчета среднедушевого дохода семьи

Читайте также: Законопроект о требованиях к предоставлению мер соцподдержки внесен в ГД