Ханты-Мансийск, , 17:16 — REGNUM В Нижневартовском районе Югры выясняются причины гибели бульдозериста. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

На месте трагедии Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

По предварительным данным ночью 9 февраля на одной из кустовых площадок в районе Самотлорского месторождения нефти и газа 47-летний машинист при погрузке бульдозера на трал допустил съезд и заваливание техники на левый бок. В итоге был смертельно травмирован бульдозерист.

Следователи выясняют все обстоятельства трагического происшествия. Проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Усть — Тегусском месторождении нефти в Тюменской области во время ремонтных работ погиб трубоукладчик, ещё один человек ранен.

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