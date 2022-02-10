Лос-Анджелес, США, , 18:45 — REGNUM Актриса Зендея (Зендея Мари Штёрмер Коулман) и рэпер André 3000 (Андре Лорен Бенджамин) поучаствовали в съёмках рекламного ролика для Squarespace. Информацию об этом предоставило издание XXL 10 февраля.

Зендея Скриншот видео на YouTube

В рамках рекламного видео знаменитости повествуют о финансовых возможностях, открывающихся при регистрации на платформе Squarespace. Известно, что выход ролика приурочен к будущему Супербоулу-2022.

Напомним, что Супербоул-2022 состоится 14 февраля 2022 года в Лос-Анджелесе (США). В перерыве мероприятия запланированы выступления популярных музыкантов.

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