Лос-Анджелес, США, 10 февраля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Актриса Зендея (Зендея Мари Штёрмер Коулман) и рэпер André 3000 (Андре Лорен Бенджамин) поучаствовали в съёмках рекламного ролика для Squarespace. Информацию об этом предоставило издание XXL 10 февраля.

Скриншот видео на YouTube Зендея

В рамках рекламного видео знаменитости повествуют о финансовых возможностях, открывающихся при регистрации на платформе Squarespace. Известно, что выход ролика приурочен к будущему Супербоулу-2022.

Напомним, что Супербоул-2022 состоится 14 февраля 2022 года в Лос-Анджелесе (США). В перерыве мероприятия запланированы выступления популярных музыкантов.