Могадишо, 10 февраля 2022, 17:12 — REGNUM Взрыв прогремел 10 февраля в центре Могадишо, сообщает Reuters. Инцидент произошёл поблизости от президентского дворца.
По данным местного минздрава, на месте происшествия обнаружено шесть тел. Взрыв прогремел на перекрёстке.
Отмечается также, что террористы хотели взорвать автобус, в котором ехали на избирательный участок выборщики. Однако в автобусе никто не пострадал: погибли прохожие.
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