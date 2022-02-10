Могадишо, , 17:12 — REGNUM Взрыв прогремел 10 февраля в центре Могадишо, сообщает Reuters. Инцидент произошёл поблизости от президентского дворца.

Взрыв в Могадишо

По данным местного минздрава, на месте происшествия обнаружено шесть тел. Взрыв прогремел на перекрёстке.

Отмечается также, что террористы хотели взорвать автобус, в котором ехали на избирательный участок выборщики. Однако в автобусе никто не пострадал: погибли прохожие.

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