Нерехта, Костромская область, 10 февраля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Нерехте и Нерехтском районе Костромской области спустя неделю после проверки ГИБДД восстановили транспортное сообщение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы района Дмитрий Зверев.

Автобус

Напомним, перевозки пассажиров были остановлены 3 февраля 2022 года. Причиной этого стала повторная проверка транспорта со стороны инспекторов и Ространснадзора. Проверяющие сняли с линии 4 автобуса, не прошедших техосмотр. В результате два городских маршрута и 9 из 12 пригородных направлений прекратили работу.

Восстановить функционирование городских и трети пригородных направлений властям удалось на следующий день. Людям, пользующимся 8 маршрутами, пришлось вызывать такси или договариваться с частными перевозчиками на протяжении недели.

«Сейчас сообщение полностью восстановлено, маршруты обслуживают те же перевозчики. Они устранили замечания, высказанные ГИБДД в части отсутствия техосмотров и технических неисправностей», — пояснил Зверев.

В рамках последней ревизии инспекторы выявили транспорт с поддельными техосмотрами. Он принадлежит ярославской компании ООО «СГ-ТРАНС», учредителем которой выступает Сергей Судницын. Материалы для проведения проверки в отношении подрядчика по двум уголовным статьям направлены в местный отдел МВД. В случае, если факты подтвердятся, перевозчику могут грозить крупные штрафы.