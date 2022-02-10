Самара, , 17:17 — REGNUM Мужчину признали виновным в совершении более 11 лет назад преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек в Самарской области. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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В суде было установлено, что с января по март 2010 года фигурант уголовного дела не раз совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех девочек.

«Мужчина дважды приглашал потерпевших к себе домой, после чего путем угроз и применения насилия заставлял их снимать с себя одежду, фиксируя происходящее на фотоаппарат», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что обвиняемый проживал в соседнем доме, девочки дружили с его сыном, который был с ними примерно одного возраста.

«Они неоднократно приходили в гости к другу, в связи с чем у девочек сложились доверительные отношения с членами его семьи, в том числе с отцом. В момент совершения преступлений осужденный находился дома один, его домочадцы не знали о совершаемых им противоправных действиях в отношении детей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время допросов потерпевшие рассказали, что длительное время никому о не говорили о произошедшем и пытались избегать подсудимого на улице. К стражам порядка в прошлом году обратился сосед фигуранта уголовного дела, после того, как обнаружил данные материалы в фотоаппарате последнего.

По данному факту в отношении мужчины 1968 года рождения было возбуждено уголовное дело.

Суд признал его виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима.