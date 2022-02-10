Волгоград, , 17:14 — REGNUM Свыше 305 млн рублей на содержание новых парков, скверов и других общественных пространств получат в 2022 году муниципалитеты Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе администрации региона.

Цветочная клумба Екатерина Чеснокова © ИА Красная Весна

Субсидия из областного бюджета вводится впервые. Муниципалитеты смогут направить средства на приобретение инвентаря и техники на уход за насаждениями, закупку саженцев и семян, устройство и ремонт поливочных водопроводов, общее содержание конструкций.

В 2022 году в Волгоградской области планируют обустроить 74 общественных места, объём финансирования этих составит 1,3 млрд рублей.