Москва, , 17:05 — REGNUM Лидер партии «Новые люди» депутат Госдумы Алексей Нечаев сообщил о том, что у него коронавирус.

Алексей Нечаев Фотографии пресс-службы партии «Новые люди»

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«Получил официальное подтверждение: у меня коронавирус. По ощущениям — ничего страшного, температуры нет, лёгкий кашель. Выздоравливаю дома, пью витамины, все запахи чувствую. К сожалению, некоторые рабочие мероприятия придётся перенести», — сообщил Нечаев в телеграм-канале.

Он пожелал здоровья лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, у которого болезнь протекает тяжело.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский две недели скрывал, что заразился коронавирусом. Сторонникам он объявил, что работает удалённо в целях профилактики.

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