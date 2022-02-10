Санкт-Петербург, 10 февраля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. За прошедший год объём инвестиций в особую экономическую зону «Санкт-Петербург» составил 11,1 млрд рублей. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Russez.ru ОЭЗ Санкт-Петербурга

Всего же за 15 лет работы в ОЭЗ «Санкт-Петербург» инвестировали более 73 млрд рублей. При этом объем средств, направляемых на развитие проекта, увеличивается с каждым годом. Так, по сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 10%.

Рост отмечается и в объёме полученной выручки. За 2021 год она составила почти 92 млрд рублей. Такой результат превысил показатель 2020 года на 85%. Проект также обеспечил местных жителей 833 новыми рабочими местами, предыдущая отметка была в два раза меньше этой.

Увеличение доходов предприятий особой экономической зоны «Санкт-Петербург» вызвало и рост налоговых отчислений. За год они увеличились на 144% и составили 15,7 млрд рублей, из которых 6,2 млрд рублей поступили в городской бюджет.

«На территории ОЭЗ созданы максимально комфортные условия для резидентов, для ведения бизнеса. Город вкладывает средства в развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. — В ближайшие годы планируется масштабировать проект за счет присоединения новых площадок и формирования новых кластеров».

Ранее в пресс-службе особой экономической зоны сообщали, что резидентами ОЭЗ «Санкт-Петербург» в ближайшее время станут три проекта. В их числе Центр сертификации продукции ООО «НИЦ СПб-ТЕСТ», предприятие по выпуску экоматериалов для пищевой и фармацевтической промышленности ООО «Инновационная компания «Новые технологии», а также производство оборудования автоматического горизонтирования ООО «ПК «АГП».