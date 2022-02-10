Красногорск, , 17:03 — REGNUM В январе 2022 года многодетным семьям Подмосковья выдали 109 земельных участков в 22 муниципальных образованиях. Об этом 10 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Земельный участок Pixabay.com

Выданные участки земли семьи могут использовать для индивидуального жилищного строительства или ведения подсобного хозяйства.

«Некоторые муниципальные образования имеют дефицит земли, которую можно предоставить многодетным семьям. Таким муниципалитетам Минмособлимущество оказывает помощь, передавая землю из собственности Московской области в муниципальную собственность городских округов», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

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