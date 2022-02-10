Многодетным семьям Подмосковья выдали свыше 100 земельных участком
Красногорск, 10 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В январе 2022 года многодетным семьям Подмосковья выдали 109 земельных участков в 22 муниципальных образованиях. Об этом 10 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.
Pixabay.com
Земельный участок
Выданные участки земли семьи могут использовать для индивидуального жилищного строительства или ведения подсобного хозяйства.
«Некоторые муниципальные образования имеют дефицит земли, которую можно предоставить многодетным семьям. Таким муниципалитетам Минмособлимущество оказывает помощь, передавая землю из собственности Московской области в муниципальную собственность городских округов», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.