Лондон, , 17:07 — REGNUM Британская актриса Кара Делевинь примет участие в съёмках экологического триллера. Соответствующую информацию опубликовало издание «Афиша Daily» 10 февраля.

Кара Делевинь Gage Skidmore

Картина получит название «Восхождение» и выступит в защиту Арктики. По сюжету, героине Делевинь предстоит забраться на лондонский небоскрёб в знак протеста против бурения на арктических землях.

Напомним, что фильмография Кары Делевинь насчитывает более 10 художественных фильмов. Наиболее популярной работой с участием актрисы является супергеройский боевик «Отряд самоубийц».

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