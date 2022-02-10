Москва, , 17:01 — REGNUM В Москве найдены мёртвыми три человека, сообщили 10 февраля в пресс-службе столичной прокуратуры.

Убийство

По данным пресс-службы, 10 февраля в квартире жилого дома на Бескудниковском бульваре обнаружены тела мужчины и женщины с колото-резаными ранениями. Возле дома найдено тело проживавшего в этой квартире мужчины.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). На место прибыли прокурор Северного административного округа Михаил Попков и Тимирязевский межрайонный прокурор Андрей Захаров.

«Предварительно установлено, что в квартире проживали родственники, между которыми произошёл конфликт на бытовой почве», — рассказали в прокуратуре.

По данным РЕН ТВ, все погибшие являются гражданами Йемена.